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СМИ узнали о планах концернов Японии выделить $25 млрд на беспилотники
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10:27
СМИ узнали о планах концернов Японии выделить $25 млрд на беспилотники

Семь ведущих производителей автомобилей Японии планируют выделить 2,850 трлн иен (около $25 млрд) на разработку экологичных автомобилей и технологии беспилотного управления. Такой объем расходов станет рекордным, сообщает японская государственная телекомпания NHK.

В частности, компания Toyota планирует в текущем финансовом году (с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года) выделить на эти цели 1,5 трлн иен (около $13 млрд). Это на 1,2% больше, чем в прошлом. Расходы Toyota могут вырасти на 9,4%, Nissan — на 7,1%, Subaru — на 17,3%.

Конкуренция на рынке технологий беспилотных автомобилей выходит на невиданный ранее уровень, сообщает телеканал. В то же время деловые показатели автопроизводителей демонстрируют слабый рост. В таких условиях менеджменту производителей предстоит решить, как эффективно развивать бизнес, снижая денежные и временные затраты. По этой причине Honda сотрудничает в разработке технологий с американской Google.

Toyota также выделила 40 млн иен (около $350 тыс.) на проект по созданию летающего автомобиля, сообщалось 15 мая. Разработкой технологии начали заниматься сотрудники компании на добровольной основе, организовав сбор средств в интернете. Теперь, с финансированием со стороны компанией, они планируют завершить разработку и представить летающий автомобиль на Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году. 

Теги
Япония, беспилотные автомобили
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