Пентагон заявил о готовности Трампа обсуждать соглашение по климату

Президент США Дональд Трамп открыт для различных мнений по Парижскому соглашению по климату. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает CBS.

По словам Мэттиса, обсуждение политики США по данному вопросу продолжается.

«Я присутствовал на некоторых дискуссиях в Брюсселе (на прошедшем саммите НАТО. — прим. РБК), в ходе которых поднималась тема климатических изменений, и президент (Дональд Трамп. — прим. РБК) был открыт [для мнений]. Ему было интересно, почему другие страны занимают ту позицию, которую занимают», — сказал Мэттис. Он также добавил, что «достаточно» уверен в том, что Трамп придерживается «открытых взглядов по этому вопросу» и «учитывает все плюсы и минусы».

Накануне, 27 мая, стало известно, что страны «Большой семерки» не смогли найти компромисс с США по проблемам изменения климата. Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что примет «окончательное» решение по Парижскому соглашению на следующей неделе.

Позже портал Axios со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом, сообщил, что Дональд Трамп уже заявил некоторым доверенным людям, что США выйдут из Парижского соглашения по климату.