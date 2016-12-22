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Политика
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Президент Франции назвал рукопожатие с Трампом «моментом истины»
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08:08
Президент Франции назвал рукопожатие с Трампом «моментом истины»

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своих впечатлениях от рукопожатия с американским президентом Дональдом Трампом на саммите НАТО в Брюсселе. По его словам, оно стало для него «моментом истины», сообщает ​Journal du Dimanche.

«Наше с ним рукопожатие, это не просто так, это не альфа и омега политики, это момент истины», — сказал Макрон. Он добавил, что «нужно показать», что «мы не сделаем мелких, даже символических, уступок».

Макрон также подчеркнул, что Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава России Владимир Путин исходят «из логики силы», а он выступает за двусторонний диалог.

Трамп и Макрон договорились о встрече во время саммита НАТО 25 мая заранее. Лидеры двух стран 8 мая провели телефонный разговор, в котором, как сообщал Белый дом, Трамп «подчеркнул свое желание наладить тесную работу с избранным президентом Макроном, чтобы противостоять вызовам».

  

Теги
Франция, Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон
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