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Политика
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Китай выступил с протестом против заявления G7 о Южно-Китайском море
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07:24
Китай выступил с протестом против заявления G7 о Южно-Китайском море

Китай осуждает позицию «Большой семерки» по территориальному спору в Южно-Китайском море. С заявлением по этому поводу выступил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Reuters.

Лу Кан подчеркнул, что Китай привержен к разрешению территориальных споров на основе международного права и выступает за мирное урегулирование конфликтов путем переговоров. 

В субботу, 27 мая, лидеры «Большой семерки» по итогам саммита выпустили заявление, посвященное ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском море. Лидеры стран призвали к демилитаризации спорных территорий.

На острова архипелага Спратли в Южно-Китайском море претендуют шесть государств: Китай, Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Тайвань и Бруней. Китай расширяет свою военную активность в этом регионе. В частности, военные КНР создали несколько искусственных островов в архипелаге, на которых разместили свои военные объекты.

Ранее, 25 мая, стало известно, что эсминец ВМС США USS Dewey приблизился на расстояние 22 км к контролируемой Китаем территории в архипелаге Спратли. Это стало первым подобным случаем за период правления Дональда Трампа.  

Теги
G7, Китай, Южно-Китайское море
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