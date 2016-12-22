Китай выступил с протестом против заявления G7 о Южно-Китайском море

Китай осуждает позицию «Большой семерки» по территориальному спору в Южно-Китайском море. С заявлением по этому поводу выступил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Reuters.
Лу Кан подчеркнул, что Китай привержен к разрешению территориальных споров на основе международного права и выступает за мирное урегулирование конфликтов путем переговоров.
В субботу, 27 мая, лидеры «Большой семерки» по итогам саммита выпустили заявление, посвященное ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском море. Лидеры стран призвали к демилитаризации спорных территорий.
На острова архипелага Спратли в Южно-Китайском море претендуют шесть государств: Китай, Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Тайвань и Бруней. Китай расширяет свою военную активность в этом регионе. В частности, военные КНР создали несколько искусственных островов в архипелаге, на которых разместили свои военные объекты.
Ранее, 25 мая, стало известно, что эсминец ВМС США USS Dewey приблизился на расстояние 22 км к контролируемой Китаем территории в архипелаге Спратли. Это стало первым подобным случаем за период правления Дональда Трампа.