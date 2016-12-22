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British Airways пообещала возобновить работу в штатном режиме
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06:43
British Airways пообещала возобновить работу в штатном режиме

Авиакомпания British Airways пообещала перейти на режим работы, близкий к штатному, 28 мая. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, размещенном в Twitter.

«В настоящее время мы нацелены на то, чтобы войти в обычный график полетов из аэропорта Гатвик и большинства наших рейсов в Хитроу в воскресенье», — говорится в сообщении. В то же время, в компании предупредили, что несмотря на восстановление работы электронных систем, в расписании полетов могут наблюдаться определенные изменения. В British Airways также пообещали сохранить для пассажиров возможность изменить дату вылета и бронирование билета до 10 июня.

Масштабный компьютерный сбой, который нарушил работу авиакомпании, произошел 27 мая. Все рейсы British Airways из аэропортов Хитроу и Гатвик были отменены. Генеральный директор авиакомпании Алекс Круз в своем видеообращении рассказал, что причиной сбоя стала «проблема с подачей электроэнергии». Версия атаки хакеров, по его словам, не нашла подтверждений. 

Теги
авиация, Великобритания, British Airwaws
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