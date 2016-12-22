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КНДР испытала новую систему противовоздушной обороны
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КНДР испытала новую систему противовоздушной обороны
Политика, 06:00
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КНДР испытала новую систему противовоздушной обороны

Северная Корея испытал новую систему противовоздушной обороны. За ходом испытаний следил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (KCNA).

Военные КНДР не раскрыли характеристики и название новой системы ПВО, однако в сообщении агентства отмечается, что испытания прошли успешно. Ким Чен Ын прокомментировал итоги испытания, заявив, что по сравнению с испытаниями в прошлом году, точность и эффективность системы ПВО повысилась.«Эта система вооружений, чья боеспособность была тщательно проверена, должна быть запущена в массовое производство и размещена по всей стране, чтобы полностью разрушить мечты противника о контроле в воздушном пространстве», — заявил лидер КНДР.

Накануне, 27 мая, стало известно, что США направили авианосец USS Nimitz к берегам Корейского полуострова. В Вашингтоне утверждают, что дислокация кораблей ВМС США у берегов КНДР направлена на противодействие агрессивной политике Пхеньяна.

Теги: КНДР , Ким Чен Ын , ПВО
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