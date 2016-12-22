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Политика
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Сирия направила в ООН протест против авиаударов коалиции во главе с США
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Официальный Дамаск направил в ООН послание, в котором назвал незаконными бомбардировоки, которые международная коалиция во главе с США проводит на территории страны. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

В послании, которое было направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу и в Совет безопасности ООН, МИД Сирии выражает протест против авиаудара в районе города Аль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли 35 человек, в том числе женщины и дети. Сирийское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что подобные действия коалиции нарушают суверенитет Сирии и ставят под угрозу территориальную целостность страны. 

Сирийские дипломаты потребовали от Совбеза ООН «остановить любые атаки незаконной коалиции против мирных сирийских жителей», сообщает SANA. «Действия этой коалиции способствуют наращиванию хаоса и разрушениям, от чего получают выгоду экстремистские террористические организации», — цитирует агентство текст документа.

Ранее, 26 мая, правозащитники сообщили о гибели 35 человек в результате авиаудара, который был нанесен в районе сирийского города Аль-Маядин. Правозащитники не назвали, кто именно ответственен за бомбардировки, однако представитель международной коалиции во главе с США сообщил, что авиация коалиции наносила удары близ Аль-Маядина 25 и 26 мая. 

Теги
США, ООН, Сирия
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