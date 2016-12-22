В США на аукционе продали самолет Элвиса Пресли

На аукционе в Калифорнии был продан самолет, принадлежавший певцу Элвису Пресли. Покупатель отдал за него $430 тыс., сообщает Associated Press.

Авиалайнер Lockheed JetStar, выпущенный в 1962 году, 35 лет оставался на взлетно-посадочной полосе аэродрома в штате Нью-Мексико. Описание самолета приводится на сайте аукционного дома GWS. Фюзеляж самолет окрашен в красный цвет. Внутри находятся сиденья, обитые красным бархатом, ковровая дорожка и предметы обстановки, выполненные из дерева. Дизайн самолета был спроектирован в соответствии с персональными требованиями певца. При этом на продаваемом самолете отсутствуют двигатели, а кабина нуждается в восстановлении.

В начале аукциона, цена самолета оценивалась от $2 млн до $3,5 млн, однако в ходе торгов была снижена в несколько раз. Имя нового владельца и его планы в отношении самолета не раскрываются.

В мае 2016 года в США на аукционе за $334 тыс. была продана гитара Элвиса Gibson Dove 1969. Кроме того, в ходе аукциона с молотка ушли также кожаный пиджак Элвиса ($50 тыс.) и его первое пианино ($140 тыс.).