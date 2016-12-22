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Общество
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Террористическая группировка «Ансар аш-Шариа» заявила о самороспуске
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03:49
Террористическая группировка «Ансар аш-Шариа» заявила о самороспуске

Ливийская террористическая группировка «Ансар аш-Шариа» выпустила заявление, в котором ее лидеры сообщают о самороспуске организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление террористов.

В заявлении группировки отмечается, что причинами для принятия подобного решения стали большие потери среди рядовых бойцов и командующего состава. «Ансар аш-Шариа» также призвала ливийских повстанцев и исламистов объединиться для создания «единого фронта», сообщает агентство. 

По информации США, группировка в 2012 году участвовала в нападении на консульство США в Бенгази. В последнее время «Ансар аш-Шариа» участвовала в конфликте с силами, подконтрольными командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару.

Накануне, 27 мая, ВВС Египта нанесли серию авиаударов по лагерям террористов на территории Ливии в ответ на нападение на автобус с христианскими паломниками. Президент Египта Ас-Сиси подчеркнул, что Египет и в дальнейшем без колебаний будет проводить удары по тренировочным лагерям боевиков. 

Теги
терроризм, Ливия
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