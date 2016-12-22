Омбудсмен призвала не спекулировать на теме задержания ребенка в Москве

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова призвала «к объективному и всестороннему изучению инцидента» с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы. Сообщение от ее лица опубликовано на официальном сайте омбудсмена.

В заявлении пресс-службы сказано, что юристы аппарата уполномоченного по указанию Кузнецовой изучают полученные документы и сведения от столичного ГУВД. Помимо этого, они контактируют с представителями Следственного комитета и Общественной наблюдательной комиссии при ГУВД, которые посещали отделение полиции, куда доставили ребенка.

Она заявила, что вызывают вопросы «как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции», что подтверждено видео и фотоматериалами.

«Каждый взрослый, не говоря уже о взрослых в погонах, должен вести себя максимально корректно в общении с ребенком: своим или чужим», — приводятся на сайте слова детского омбудсмена.

При этом Кузнецова призвала не делать однозначных выводов​.

«Любая история, в которой задействован ребенок, требует предельной объективности и чуткости. Спекулировать на таких историях как минимум некрасиво», — заявила уполномоченный по правам детей.

Она подчеркнула, что сейчас главное — разобраться в ситуации, как мальчик оказался на улице без сопровождения родителей. «В настоящее время наша задача — убедиться, что безопасности ребенка ничего не угрожало, не угрожает и не будет угрожать», — сообщается на сайте Кузнецовой.

Полицейские задержали ребенка, который читал отрывки из произведений Уильяма Шекспира, вечером 26 мая. Его доставили в ОВД Арбат. По словам журналистки Люси Штейн, родители мальчика подъехали уже позже в отделение полиции. Ранее Кузнецова пообещала разобраться с задержанием ребенка.

Представитель столичного управления МВД Александр Князев пообещал, что МВД проверит этот инцидент. заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Центральному административному округу позже извинился перед отцом мальчика, административный протокол, который был на него составлен, будет аннулирован.