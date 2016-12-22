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В Белграде произошел мощный взрыв
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В Белграде произошел мощный взрыв

В столице Сербии Белграде произошел мощный взрыв. Пострадавших при взрыве нет, сообщает сербский телеканал РТС. 

Взрыв произошел в районе Новый Белград неподалеку от бизнес-центра, который местные жители называют «Красная шапочка» (Црвенкапа). Причины взрыва пока неизвестны. На месте взрыва работает полиция и пожарные.

Как сообщает портал B92, взрыв произошел в районе автоцентра. По словам горожан, взрыв был слышен в разных районах города. После взрыва произошло задымление. 

В конце февраля в Сербии на оборонном ремонтно-техническом заводе в городе Крагуевац после пожара произошел подрыв боеприпасов. В результате инцидента погиб подполковник армии Сербии, еще по меньшей мере 25 человек получили ранения. 

Теги
Сербия, взрыв, Белград
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