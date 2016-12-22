В США погибла мать основателя Uber

Трэвис Каланик Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

В Калифорнии во время катания на лодке погибла Бонни Каланика — мать основателя Uber Трэвиса Каланика. Его отец получил ранения средней тяжести. В компании назвали это «немыслимой трагедией»

В Калифорнии при катании на лодке погибла мать и пострадал отец основателя Uber Трэвиса Каланика, сообщает ABCNews со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Мать бизнесмена погибла на месте, а отец получил травмы. Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 мая. Родители Каланика Бонни и Дональд катались на лодке по озеру Пайн Флэт неподалеку от города Фресно. Во время этого их лодка наскочила на камень и разбилась.

Тело 71-летней матери Каланика местные власти обнаружили на берегу. 78-летний отец Каланика был без сознания, его удалось спасти. По сообщениям властей, он получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

В связи со случившимся пресс-служба Uber разослала сообщение сотрудникам компании. В нем говорится, что произошедшее стало «немыслимой трагедией». Кроме того, в сообщении отмечается, что «все в семье Uber знают, как невероятно близок Трэвис к своим родителям».

Трэвис Каланик основал Uber в 2009 году. В настоящее время журнал Forbes оценивает его состояние в $6,3 млрд. В списке 400 самых богатых людей США Каланик занимает 78 место. В декабре 2015 года его сервис по заказу такси стал самым дорогим в мире стартапом — инвесторы оценили компанию в $62,5 млрд.