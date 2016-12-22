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Число жертв взрыва на нефтебазе в Ленинградской области возросло до трех
Материалы по теме СК начал проверку после взрыва на нефтебазе в Ленинградской области В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли два человека
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Число жертв взрыва на нефтебазе в Ленинградской области возросло до трех

Один из пострадавших при взрыве на нефтебазе Киришского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) скончался в больнице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет по здравоохранению Ленинградской области. Таким образом, общее число погибших при аварии увеличилось до трех.

Пострадавший умер накануне, в субботу, 27 мая. ​«Сегодня в 7:30 утра скончался пострадавший, доставленный в больницу с ожогом 95% поверхности тела. Состояние второго пострадавшего без изменений», — сообщили в комитете.

Взрыв на нефтебазе Киришского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит дочерней структуре «Сургутнефтегаза» ООО «Киришинефтеоргсинтез», произошел в четверг, 25 мая. После хлопка газа на предприятии началось возгорание. Два человека погибли на месте, еще двое с ожогами были доставлены в больницу. По факту инцидента доследственную проверку начал Следственный комитет. Позднее следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

 

Теги
авария, НПЗ, нефтебаза, Ленинградская область
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