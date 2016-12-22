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Политика
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Макрон заявил о намерении вести «требовательный диалог» с Россией
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Макрон заявил о намерении вести «требовательный диалог» с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен вести с Росссией ​«требовательный диалог» по вопросу Украины. Слова французского лидера цитирует французский телеканал LCI.

О своих планах на встречу с Владимиром Путиным, которая запланирована на понедельник, 29 мая, Макрон рассказал на пресс-конференции после завершения саммита G7 на Сицилии. «У меня с Россией будет требовательный диалог, но все же диалог», — заявил президент. При этом он отметил, что намерен обсудить с Путиным как ситуацию на Украине, так и сирийский вопрос.

Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции

О намерении Путина совершить незапланированный визит во Францию стало известно 21 мая. Поводом для поездки стало открытие в Версале выставки, посвященной российскому императору Петру Первому. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, целью поездки станет знакомство глав государств и обсуждение вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.  

Теги
Франция, Эмманюэль Макрон
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