Макрон заявил о намерении вести «требовательный диалог» с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен вести с Росссией ​«требовательный диалог» по вопросу Украины. Слова французского лидера цитирует французский телеканал LCI.

О своих планах на встречу с Владимиром Путиным, которая запланирована на понедельник, 29 мая, Макрон рассказал на пресс-конференции после завершения саммита G7 на Сицилии. «У меня с Россией будет требовательный диалог, но все же диалог», — заявил президент. При этом он отметил, что намерен обсудить с Путиным как ситуацию на Украине, так и сирийский вопрос.

Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции



О намерении Путина совершить незапланированный визит во Францию стало известно 21 мая. Поводом для поездки стало открытие в Версале выставки, посвященной российскому императору Петру Первому. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, целью поездки станет знакомство глав государств и обсуждение вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.