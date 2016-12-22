В США скончался основатель группы The Allman Brothers Band Грэгг Оллман

Грэгг Оллман Фото: Joe Howell / AP

В США в возрасте 69 лет скончался один из основателей рок-группы The Allman Brothers Band Грэгг Оллман. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте группы.

Оллман умер в своем доме в городе Саванна, штат Джорджия. В сообщении отмечается, что последние несколько лет он испытывал многочисленные проблемы со здоровьем.

Грэгг Оллман был включен журналом Rolling Stoned в список «Ста величайших певцов всех времен». Он был вокалистом рок-группы, которую основал вместе со своим братом Дуэйном в 1969 году. Через несколько лет его брат погиб, разбившись на мотоцикле. Группа The Allman Brothers Band, которая периодически распадалась и меняла свой состав, окончательно прекратила выступления в 2014 году.