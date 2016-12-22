Полиция применила слезоточивый газ против протестующих на саммите G7

Итальянская полиция применила слезоточивый газ против участников протеста против саммита «большой семерки» в районе города Таормина на Сицилии. Об этом сообщает издание La Repubblica.
В акциях протеста приняли участие до 3 тыс. человек. Во время демонстрации антиглобалистов, протестующие применили пиротехнику, после чего полиция начала разгон участников марша. Для того, чтобы подавить сопротивление, силы правопорядка применили слезоточивый газ.
В акциях протеста принял участие мэр итальянского города Мессина, одетый в футболку с надписью «Мы приветствуем мигрантов, мы все — мигранты». Некоторые участники акции выкрикивали антивоенные лозунги.
В сицилийском городе Таормина с 26 по 27 мая прошел саммит «большой семерки». В мероприятии приняли участие представители США, Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии. Кроме них в Италию на саммит прибыли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, руководители Африканского союза, Африканского банка развития, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития.