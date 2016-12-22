Умерла старейшая актриса России

Варвара Шурховецкая Фото: kino-teatr.ru

Старейшая актриса России Варвара Шурховецкая скончалась на 103-м году жизни в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в ростовском отделении Союза театральных деятелей России.

«Варвара Ивановна ушла из жизни 25 мая», — сообщили в театре. Там также добавили, что прощание с актрисой состоится в понедельник, 29 мая, на Северном кладбище в крематории.

Варвара Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске Ставропольского края. В 1931 году поступила в театральное училище при Ростовском театре драмы на курс режиссера Михаила Ляшенко. Через три года уехала в Ашхабад, где играла в Русском драматическом театре.

С 1948 по 1957 год служила в Ростовском театра комедии, а затем — в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького.