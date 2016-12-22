Прокуратура заявила о трех погибших при крушении самолета в Подмосковье

В результате крушения легкомоторного самолета в Московской области погибли три человека. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова. Ранее сообщалось о двух погибших.
«Три человека погибли — пилот и два пассажира. Предварительно, самолет совершал прогулочный полет», — сказала Короткова.
Легкомоторный самолет Як-18 потерпел крушение 27 мая в Можайском районе Московской области. Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах, это произошло в районе 108-го км Можайского шоссе в поле, в 1 км от населенного пункта Горки. После падения самолет загорелся. Собеседник отмечал, что на борту находились только два человека — пилот и пассажир. По его словам, оба погибли.