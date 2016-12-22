В G7 заявили об отсутствии консенсуса с США по климатическим вопросам

Страны «Большой семерки» не смогли прийти к консенсусу с США по климатическим проблемам. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам саммита G7, передает Reuters.

«США находятся в процессе пересмотра своей политики в области изменения климата и в отношении Парижского соглашения по климату и, следовательно, не в состоянии присоединиться к консенсусу по этим вопросам, — говорится в заявлении.

В сообщении по итогам G7 также отмечается, что «понимая этот процесс», главы государств и правительств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, председатель Евросовета и глава Еврокомиссии «подтверждают свою твердую приверженность быстрой реализации Парижского соглашения».

Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что примет «окончательное» решение по Парижскому соглашению будет принято на следующей неделе.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал выйти из Парижского соглашения по климату, которое было подписано в 2015 году 196 странами. Однако, как сообщала газета The Wall Street Journal, дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, который является советником американского президента, убедили его не выходить из Парижского соглашения по климату.