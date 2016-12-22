Мединского «очень огорчила» ситуация вокруг Гоголь-центра

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что его «смутила и очень огорчила» ситуация с расследованием дела, в рамках которого прошли обыски в «Гоголь-центре» и у художественного руководителя театра, режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом, но рассказал в телепрограмме «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

По словам Мединского, расследование «не имеет никакого отношения к вопросам творчества». Министр культуры добавил, что главное — это проявить обеим сторонам «сдержанность и объективность».

Он заявил, что Москва помогает следствию и «дает необходимые документы». Однако, по его словам, деятелям культуры надо проявить «сдержанность», ведь «речь совсем не идет о творчестве», и следователям, которые общаются по этому делу «с людьми творческими». «Зачастую существуют особая ранимость и чувствительность», — уточнил Мединский.

Накануне Мединский заявил в интервью «Газере.Ру», что Министерству культуры было известно о расследовании дела о хищении в «Седьмой студии», что привело к обыскам у Серебренникова, который, по его словам, проходил по делу в качестве свидетеля. Министр выразил надежду, что следствие пройдет «максимально непредвзято» и «без демонстративной жесткости». По его словам, действия силовиков вызвали «такой большой эмоциональный отклик» из-за того, что творческие люди «больше реагируют на форму, а не на содержание».

Во вторник, 23 мая, прошли обыски в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова. По данным Следственного комитета, они прошли в рамках дела о хищении в районе 200 млн руб. руководством «Седьмой студии», созданной режиссером. Серебренникова допроили по этому делу как свидетеля.

По делу проходили бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева. Их подозревают в хищении около 200 млн руб. государственных денег. Следователи считают, что выделенные государством «на развитие и популяризацию искусства» средства украли «неустановленные лица из руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы. Позже суд поместил Итина под домашний арест. Подозреваемый отрицал свою вину. 27 мая суд арестовал Масяеву.