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МВД заявило о признании задержанного в Москве мальчика в попрошайничестве
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16:00
МВД заявило о признании задержанного в Москве мальчика в попрошайничестве

Мальчик, который был задержан 26 мая в районе Арбата, рассказал полицейским, что занимался попрошайничествам. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Москве.

По данным ведомства, когда полицейские обнаружили мальчика, он «​пояснил, как его зовут», а также что он «занимается сбором денежных средств» и «в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей». Именно поэтому, как отмечают в МВД, правоохранители приняли решение забрать мальчика с улицы, «доставить в отдел полиции» и «вызвать для разбирательства его родителей».

В ведомстве отметили, что в ходе разбирательства было установлено, что ребенок действительно занимался попрошайничеством. Однако, в связи с тем, что ему нет 16-ти лет, ​он «не является субъектом административного правонарушения», подчеркнули в МВД.

Поздно вечером мальчика передали его отцу, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении.

Журналистка Люси Штейн опубликовала видеозапись с задержанием мальчика. На кадрах видно, как ребенка посадили в полицейский автомобиль и начали проводить с ним беседу. По словам журналистки, родителей рядом с мальчиком не было. Она добавила, что ребенка увезли в ОВД Арбат.

При этом «ОВД-Инфо» со ссылкой на отца ребенка Илью Скваронски сообщало, что на момент задержания мальчик читал вслух «Гамлета» Уильяма Шекспира, а рядом с ним на скамейке сидела его мать и читала книгу. По словам отца ребенка, полицейские «без объяснений причин стали сажать мальчика в машину», а когда мать пыталась помешать им задержать ребенка, полицейские вели себя грубо и «матерились»

В МВД сообщили, что тот момент, когда мальчика сажали в служебный автомобиль, к сотрудника полиции подошла женщина, которая представилась его соседкой. Она попросила отдать ей ребенка. Получив отказ, она попыталась помешать полицейским: «начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих», а также «записывать происходящее» на телефон, отметили в ведомстве.

По факту случившегося Следственный комитет начал проверку видеозаписи с задержанием ребенка. На ей, по данным СК, женщина «воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», По данным следователей, будут проверены действия женщины на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с ситуацией вокруг задержания мальчика. 

Теги
Москва, задержание
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