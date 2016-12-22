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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Приморском крае
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14:32
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Приморском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 30 км от населенного пункта Восток в Красноармейском районе Приморского края, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального ГУ МЧС.

Командир вертолета заявил спасателям, что пострадал один человек, погибших нет.

Согласно данным МСЧ, Ми-8 совершил аварийную посадку после отказа одного из двигателей. На борту вертолета присутствовали пять пассажиров и три члена экипажа.

На месте ЧП вылетел были направленны два вертолета и один спасательный самолет.

Пассажиров Ми-8 эвакуировали с места происшествия, передает ТАСС, ссылаясь на авиаслужбы.

​Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку недалеко от деревни Сысоевки в 10 км от Нижнего Новгорода. Это произошло 2 мая. По словам старшего помощника главы Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрия Захарова, командир летательного аппарата «почти не пострадал».

В октябре 2016 года на Ямале в районе поселка Старый Уренгой произошло крушение Ми-8. Жертвами ЧП стали 19 человек. Всего на борту воздушного судна находились 22 человека, 20 из них — граждане России, еще двое — Казахстана. СУ СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В сентябре того же года, после совершения жесткой посадки на аэродроме Сокол в Долинском районе Сахалина, вертолет Ми-8 сгорел. На борту воздушного суда находились 10 человек, один из них пострадал, получив черепно-мозговую травму. 

Теги
крушение, аварийная посадка, Приморье, жесткая посадка, Вертолет Ми-8, МИ-8
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