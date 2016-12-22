В Совфеде назвали «паранойей» слова Порошенко про «щупальца Кремля»

Суд арестовал бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Вице-губернатор Петербурга назвал невозможным выкат поля «Зенит-Арены»

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Приморском крае

Власти Южной Кореи опровергли сообщения о захвате судна пиратами у Сомали

Reuters узнал об отсутствии согласия внутри G7 по России

Суд обвинил фигурантку дела «Седьмой студии» в хищении

Глава МИД Литвы выступил за введение новых санкций против России

СКР начал проверку видеозаписи задержания мальчика в Москве

Два тела обнаружили на садовом участке в зоне подтопления в Минводах

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

МИД Италии заявил о признании G7 важности диалога с Москвой

СМИ сообщили об условиях расторжения контракта Луческу с «Зенитом»

Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о преследовании адвоката

Роналду отдал €6 млн за отказ от возбуждения уголовного дела

Шесть человек погибли при обрушении здания на востоке Китая

ТАСС узнал о переносе запуска нового пилотируемого корабля «Федерация»

В Британии арестовали еще двоих фигурантов по делу о теракте в Манчестере

Военные Ирака начали захват последнего анклава ИГ в Мосуле

Yonhap сообщил о захвате сомалийскими пиратами судна Южной Кореи

Жертвами ДТП под Барнаулом стали пять человек

СМИ рассказали о погибшем при пожаре на территории университета Москвы

«Как в нормальных экономиках»: ипотечные ставки в России и в мире

Праздничное затишье: что было на фронтах в Сирии и Ираке перед Рамаданом

Омбудсмен пообещала разобраться с задержанием мальчика в центре Москвы

СМИ узнали об уничтожении самолетами России колонны боевиков ИГ в Сирии

Трое детей погибли после пожара в жилом доме в Чебоксарах

Владелец Московского кредитного банка инвестировал в офисную недвижимость