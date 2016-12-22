Власти Южной Кореи опровергли сообщения о захвате судна пиратами у Сомали

Правительство Южной Кореи смогло установить связь с рыболовецким судном, которое, как ранее предполагалось, было захвачено пиратами у побережья Сомали. Об этом сообщает Yonhup.
По данным издания, власти Южной Кореи подтвердили безопасность всех находящихся на борту: «Мы установили связь с капитаном корабля, с которым мы ранее потеряли связь». Кроме того, как сообщает агентство со ссылкой на представителей МИД Южной Кореи, сложившаяся ситуация «не является захватом судна».
Сообщается, что на борту находились трое граждан Южной Кореи и 18 граждан Индонезии.
Ранее агентство Yonhup со ссылкой на источники в южнокорейском МИД сообщало, что рыболовецкое судно Южной Кореи могло быть захвачено пиратами у побережья Сомали. Как уточняло издание, к месту предполагаемого захвата было направлено специальное подразделение южнокорейских ВМС «Чхонхэ», несущее службу в Аденском заливе.