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СКР начал проверку видеозаписи задержания мальчика в Москве
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13:30
СКР начал проверку видеозаписи задержания мальчика в Москве

Следственный комитет начал проверку видеозаписи, на которой зафиксирован момент задержания ребенка 26 мая в Москве. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

В настоящий момент следователи изучают видеозапись, на которой женщина, которая была рядом с ребенком, «воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей». По данным следователей, будут проверены действия женщины на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). 

​Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, которые доставили 26 мая мальчика в отдел. По версии СК, ребенок находился в вечернее время на улице без сопровождения родителей.

Также следствие обращает внимание на информацию о происшествии в СМИ, которая, по оценке сотрудников правоохранительных органов, является «преждевременной и может быть необъективной».

Мальчик был задержан сотрудниками полиции вечером, 26 мая, на площади Арбатские ворота. На кадрах опубликованной видеозаписи журналистки Люси Штейн видно, как мальчика посадили в полицейский автомобиль и начали проводить с ним беседу. Позже его увезли в ОВД Арбат. По словам журналистки, родителей рядом с мальчиком не было, они подъехали уже в отделение полиции.

Однако как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на отца ребенка Илью Скваронски, на момент задержания его сын читал вслух «Гамлета» Уильяма Шекспира, рядом с мальчиком на скамейке сидела его мать и читала книгу. Он добавил, что подъехавшие полицейские «без объяснений причин стали сажать ребенка в машину», а когда мать пыталась помешать им задержать ребенка, полицейские вели себя грубо и «матерились». 

Теги
СК, задеражние
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