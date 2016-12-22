Два тела обнаружили на садовом участке в зоне подтопления в Минводах

В Минеральных Водах Ставропольского края на садовом участке СНТ «Автомобилист», после подтопления, местные жители обнаружили тела мужчины 52 лет и женщины 57 лет. Об этом говорится в сообщении краевого СУ СКР
Следствие ведет проверку и выясняет причины смерти мужчины и женщины.
В Ставропольском крае из-за паводка 24 мая ввели режим ЧС. Из-за сильного подъема воды пострадали село Левокумка и поселок Первомайский. Домовладения в селах Солуно-Дмитриевское и Курсавка также пострадали из-за поднявшейся воды в реке Суркуль. Часть жителей эвакуировали.
Из-за паводка перекрыто движение по федеральной трассе «Кавказ».
По информации местного издания «Блокнот — Ставрополь», 26 мая в зоне подтопления находились не менее 300 жилых домов и 1300 домовладений в 19 населенных пунктах региона. Эвакуированы более 3,6 тыс. человек.
Глава МЧС Владимир Пучков призвал ставропольских чиновников «засучить рукава» и работать круглосуточно.
В администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края ущерб от ливневого паводка оценили в 188 млн руб., передает ТАСС., ссылаясь на главу информационно-аналитического отдела администрации Татьяну Дружинину.
Подтопленными остаются 1196 жилых домов на 20 улицах Левокумки и на шести улицах Первомайского, заявил начальник управления общественной безопасности администрации округа Шалва Киреев. В хуторе Славянский, по его словам, затопило 158 домов. В этих районах эвакуированы около четырех тыс. жителей.
По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в результате паводков подтоплены 1789 жилых домов, где проживают 5531 человек. За сутки количество подтопленных жилищ увеличилось на 1415 домов. Подтопленными оказались 2715 придомовых территорий, где проживали 8401 человек.