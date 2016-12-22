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Общество
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Два тела обнаружили на садовом участке в зоне подтопления в Минводах
Материалы по теме Глава МЧС отчитал чиновников в затопленном Ставрополье за «белые рубашки» В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за паводка
13:03
Два тела обнаружили на садовом участке в зоне подтопления в Минводах

В Минеральных Водах Ставропольского края на садовом участке СНТ «Автомобилист», после подтопления, местные жители обнаружили тела мужчины 52 лет и женщины 57 лет. Об этом говорится в сообщении краевого СУ СКР

Следствие ведет проверку и выясняет причины смерти мужчины и женщины.

В Ставропольском крае из-за паводка 24 мая ввели режим ЧС. Из-за сильного подъема воды пострадали село Левокумка и поселок Первомайский. Домовладения в селах Солуно-Дмитриевское и Курсавка также пострадали из-за поднявшейся воды в реке Суркуль. Часть жителей эвакуировали.

Из-за паводка перекрыто движение по федеральной трассе «Кавказ».

По информации местного издания «Блокнот — Ставрополь», 26 мая в зоне подтопления находились не менее 300 жилых домов и 1300 домовладений в 19 населенных пунктах региона. Эвакуированы более 3,6 тыс. человек.

Глава МЧС Владимир Пучков призвал ставропольских чиновников «засучить рукава» и работать круглосуточно.

В администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края ущерб от ливневого паводка оценили в 188 млн руб., передает ТАСС., ссылаясь на главу информационно-аналитического отдела администрации Татьяну Дружинину.

Подтопленными остаются 1196 жилых домов на 20 улицах Левокумки и на шести улицах Первомайского, заявил начальник управления общественной безопасности администрации округа Шалва Киреев. В хуторе Славянский, по его словам, затопило 158 домов. В этих районах эвакуированы около четырех тыс. жителей.

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в результате паводков подтоплены 1789 жилых домов, где проживают 5531 человек. За сутки количество подтопленных жилищ увеличилось на 1415 домов. Подтопленными оказались 2715 придомовых территорий, где проживали 8401 человек. 

Теги
Минеральные Воды, Ставропольский край, затопление, паводки, Минводы
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