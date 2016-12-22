В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

При крушении легкомоторного самолета Як-18 в Можайском районе Московской области погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным собеседника агентства, самолет упал в районе 108-го км Можайского шоссе в поле, в 1 км от населенного пункта Горки. После падения судно загорелось. На борту находились пилот и пассажир.
Пожар ликвидирован, устанавливаются причины крушения, передает агентство.
По данным пресс-службы МЧС, сообщение о крушении поступило в 12:00. Спасатели сообщают об одном пострадавшем.