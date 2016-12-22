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МИД Италии заявил о признании G7 важности диалога с Москвой
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12:29
МИД Италии заявил о признании G7 важности диалога с Москвой

Страны G7 признали важность диалога с Россией, однако это не означает «уменьшения давления» на Москву в плане «ее ответственности в украинском кризисе». Об этом министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано рассказал в интервью ТАСС.

По словам дипломата, страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — подчеркнули важность диалога «для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма».

Однако министр отметил, что страны «группы семи» не намерены уменьшать свое давление на Россию: «что касается европейских санкций, их продолжительность зависит от реализации минских соглашений, и это остается ориентиром для Италии», — указал Альфано.

Ранее президент Украины Петр Порошенко опубликовал статью в Politico, в которой призвал лидеров G7 остановить «агрессию России» и «инвестировать» в безопасность Украины. При этом Порошенко предостерег страны «семерки» от промедления — по словам президента, Москва уже сейчас ведет «гибридную войну» в виртуальном пространстве.

Саммит лидеров стран «Большой семерки», в которую входят США, Франция, Великобритания, Канада, Германия, Италия и Япония, проходит в Италии 26 и 27 мая. 

Теги
G7, саммит G7
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