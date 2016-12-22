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Шесть человек погибли при обрушении здания на востоке Китая
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11:38
Шесть человек погибли при обрушении здания на востоке Китая

Шесть человек погибли, еще четверо пострадали при обрушении строящегося дома в городе Цзинань на востоке Китая. Об этом сообщает Xinhua.

По данным издания, все погибшие и пострадавшие были рабочими, которые на момент обрушения достраивали второй этаж здания. Здание обрушилось в 9:50 утра по местному времени, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные, они незамедлительно приступили к извлечению людей из-под завалов.

Как сообщает агентство со ссылкой на следователей, строительство здания проводилось незаконно. Сотрудники правоохранительных органов задержали тех, кто предположительно несет ответственность за строительство. 

Теги
Китай, ЧП, обрушение дома
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