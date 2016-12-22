Военные Ирака начали захват последнего анклава ИГ в Мосуле

Армия Ирака начала операцию по захвату последнего анклава террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) в Мосуле, передает агентство Reuters, ссылаясь на заявление армии.
Накануне Военно-воздушные силы (ВВС) Ирака сбросили листовки с призывами жителей анклава покинуть Мосул. Предупреждение вызвало опасения у гуманитарных групп. Они решили, что спецоперация может угрожать безопасности мирных жителей.
Анклав расположен в центре Старого города и на территории трех близлежащих районов вдоль западного берега реки Тигр.
Накануне Пентагон заявил, что за последний месяц международная коалиция во главе с США ликвидировала трех высокопоставленных боевиков ИГ в Сирии и Ираке. 27 апреля во время удара в сирийском городе Маядин ликвидировали гражданина Турции Мустафа Гюнешу. Позже в этом районе устранили выходца из Алжира Абу Асим аль-Джазери. В в городе Эль-Каиме в Ираке 18 мая убили командующего одним из подразделений «Исламского государства» Абу Хаттаб ал-Рави.
Жертвами авиаудара США в Мосуле стали более 100 мирных жителей. Об этом Пентагон сообщал 25 мая. Удар был нанесен по зданию, где скрывались снайперы ИГ. Пентагон уточнил, что американские военные не знали, что в том же здании укрывались и мирные жители.