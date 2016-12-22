Жертвами ДТП под Барнаулом стали пять человек

Пять человек погибли и один пострадал в ДТП, которое произошло на трассе под Барнаулом. об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, передает ТАСС.
По информации собеседника агентства, дорожная авария произошла 26 мая на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» между городами Барнаул и Новоалтайск. Водитель Honda Stream, не справившись с управлением машины, выехал на встречную полосу, на которой столкнулся с «Волгой» (ГАЗ-3110).
Жертвами аварии стали водитель иномарки 1981 года рождения и ее пассажиры — мужчина 1975 года рождения и еще двое мужчин, личности которых устанавливаются. Также погибла пассажирка «Волги», женщина 1961 года рождения, а водитель этой машины госпитализирован.
По информации портала «Barnaul22» водитель «Волги» был доставлен в городскую больницу № 1 Барнаула. Издание «Алтайская правда», ссылаясь на Госавтоинспецию, пишет, что он скончался в больнице.
В соцсети «ВКонтакте» в группе местного портала «Barnaul22» пользователи опубликовали фотографии с места ДТП. На снимке видно сильно пострадавшие машины «Волга» и Honda.