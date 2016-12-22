Трое детей погибли после пожара в жилом доме в Чебоксарах

В результате пожара в жилом доме в Чебоксарах погибла женщина и ее трое несовершеннолетних детей. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.
По данным следователей, информация о пожаре поступила в 3:30 ночи. Возгорание началось в одноэтажном бревенчатом доме по 1-й улице Чапаева. После пожара внутри дома спасатели обнаружили тела 37-летней женщины и трех ее дочерей 16, 6 и 4 лет. По предварительной версии, они скончались от отравления угарным газом. По данному факту проводится доследственная проверка.
Как уточняет пресс-служба СК, в доме было две квартиры. Житель другой квартиры, мужчина, проснулся ночью от треска и успел выбежать на улицу.
На месте пожара работает следственно-оперативная группа, проверяются различные версии произошедшего.