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Боливия заявила о скором подписании контракта по газу с «Газпромом»
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08:38
Боливия заявила о скором подписании контракта по газу с «Газпромом»

Министр углеводородов Боливии Луис Альберто Санчес заявил, что «Газпром» намерен подписать соглашение об изучении еще трех газовых блоков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает El Pais.

Речь идет о трех блоках в зонах Сан-Тельмо-Сур, Сан-Тельмо-Норте и Астильеро.

По данным издания, «Газпром» также намерен заявить об интересе к разработке еще двух газовых блоков в Боливии — «Витиакуа» и «Ла-Сейба». Санчес подчеркнул, что год назад Боливия подписала соглашение с «Газпромом» об изучении этих трех зон. По его словам, это даст стране новые инвестиции и увеличит запасы и добычу.

​​Как сообщает El Pais, соглашение о добыче на двух блоках «Витиакуа» и «Ла-Сейба» может быть подписано в ноябре в рамках форума стран-экспортеров газа в Санта-Крусе в Боливии.  
Теги
газ, "Газпром"
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