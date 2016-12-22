WP узнала о запросе сената США у команды Трампа документов с 2015 года

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Боливия заявила о скором подписании контракта по газу с «Газпромом»

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В США умер Збигнев Бжезинский

Facebook и Google попросили конгресс изменить закон о слежке в интернете

WP узнала о предложении Кушнера создать секретный канал связи с Москвой

WSJ сообщила о планах нанять юристов для корректировки твитов Трампа

Заседание суда Лондона по апелляции Украины назначено на январь 2018 года

Порошенко призвал лидеров G7 «инвестировать в безопасность Украины»

МВД проверит задержание в Москве читавшего стихи мальчика

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В посольстве России назвали срок высылки из Эстонии российских дипломатов

Пентагон рассказал о перехвате ВВС Китая военного самолета США

Лидеры G7 заявили о необходимости удвоить усилия по борьбе с терроризмом

Reuters узнал о плане Трампа по отражению обвинений в связях с Россией

Родителей задержанного за чтение стихов мальчика отпустили из ОВД

В Белоруссии из-за коррупции задержали 10 руководителей крупного холдинга

ВВС Египта нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов

В Британии арестовали 44-летнего мужчину по делу о теракте в Манчестере

МВД прокомментировало задержание читавшего стихи в районе Арбата ребенка

Lockheed Martin опубликовала видео первого полета гражданского Hercules

Алексей Учитель не почувствовал давления на себя со стороны государства

Правительство вместо запланированной экономии увеличит расходы бюджета

Группе «Иванушки International» запретили въезд на Украину