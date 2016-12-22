WP узнала о запросе сената США у команды Трампа документов с 2015 года

Комитет сената США по разведке, который занимается расследованием «вмешательства» России в выборы США, потребовал у команды президента Дональда Трампа собрать и предоставить все документы, имеющие отношение к России, с июня 2015 года. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на лиц, знакомых с запросом.
По данным издания, речь также идет обо всех письмах, переданных по электронной почте, и телефонных звонках с начала президентской компании Трампа. Ожидается, что в ближайшее время к нескольким бывшим сотрудникам обратятся с тем, чтобы удостовериться, что они знакомы с запросом и что им необходимо передать документы.
Пресс-секретарь Белого дома пока не комментирует запрос сената, уточняет издание.
Ранее Reuters сообщил о создании Трампом специального «штаба» для взаимодействия со спецпрокурором, который ведет расследование его связей с Россией. Другой задачей штаба станет оперативное реагирование на утечки в СМИ.
По данным агентства, в состав этого штаба войдет зять и советник президента США Джаред Кушнер, советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, а также бывший менеджер его предвыборного штаба Кори Левандовски. Белый дом отказался комментировать это сообщение, подчеркивал Reuters.