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СМИ сообщили о госпитализации вдовы Пиночета
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СМИ сообщили о госпитализации вдовы Пиночета
Политика, 07:29
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СМИ сообщили о госпитализации вдовы Пиночета

Вдова бывшего президента Чили Аугусто Пиночета Лусия Ириарт была госпитализирована в военном госпитале в чилийской столице Сантьяго. Об этом сообщают источники, передает местная радиостанция Bio-Bio.

По данным собеседника радио, Ириарт была доставлена в больницу с симптомами гриппа, из-за которого 94-летняя вдова Пиночета была в тяжелом состоянии на протяжении нескольких часов. Источники Bio-Bio отметили, что доктора смогли стабилизировать ее состояние. Ириарт будет находиться под наблюдением врачей в течении 24 часов, рассказали источники.

Последний раз вдова Пиночета появлялась на публике в декабре 2016 года, когда она выступала перед судом по делу о хищении госсредств. Как полагает следствие, она продала 260 государственной собственности, подаренной институту, которым принадлежал Ириарт.

Как отмечает чилийское издание Terra, это второй раз за последние пять месяцев когда вдова Пеначета была госпитализирована. В предыдущий раз она попала в больницу 29 декабря 2016 года, спустя несколько часов, когда было опубликовано ее заявление в суде, которое она делала 14 декабря. Диагноз, с которым Ириарт была госпитализирована в мае, официально не разглашается, отмечает Terra.

Пиночет возглавлял Чили с 1974 по 1990 года. К власти он пришел в результате государственного переворота. Во время его правления более трех тысяч чилийцев были убиты военными и спецслужбами, 40 тыс. пострадали. С 1998 по 2006 год в отношении него велось уголовное преследование. В декабре 2006 года он умер в возрасте 91 года.

Теги: военный госпиталь , Чили , Пиночет
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