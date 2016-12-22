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WSJ сообщила о планах нанять юристов для корректировки твитов Трампа
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05:16
WSJ сообщила о планах нанять юристов для корректировки твитов Трампа

В Белом доме обсуждают вопрос о назначении юристов, которые будут следить за постами президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщили неназванные чиновники в Белом доме и советники американского лидера, пишет The Wall Street Journal.

Как рассказали источники издания, юристы будут решать, какие твиты должны быть скорректированы или сокращены. По словам одного из советников лидера США, это планируется для того, чтобы создать систему, чтобы посты Трампа «не сразу шли во вселенную прямо из головы президента».

Издание отмечает, что помощники Трампа давно пытаются взять под контроль посты президента в Twitter. «Я буду шокирован, если он согласится на это», — заявил бывший помощник в избирательном штабе Трампа Барри Беннет.

Кроме того, в Белом доме планируют нанять юристов, чтобы справиться с юридическими последствиями расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в Америке, рассказали The Wall Street Journal чиновники и помощники Трампа. «Все в работе», — заявил один из советников Трампа.

В пятницу, 26 мая, Reuters со ссылкой на источники в Белом доме и в окружении Трампа сообщал, что в Белом доме планируют создать «оперативный штаб» по взаимодействию с Министерством юстиции США, которое ведет расследование предполагаемых связей Трампа с Россией.

Как рассказали собеседники агентства, после того как американский президент вернется в США после своего первого зарубежного турне, в администрации появятся «опытные» юристы и менеджеры, которые работали во время избирательной кампании Трампа. Также «штаб» будет реагировать на утечки информации из Белого дома, которые публикуют американские СМИ.

Reuters отмечает, что в состав команды войдут зять и советник президента США Джаред Кушнер, советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, а также бывший менеджер его предвыборного штаба Кори Левандовски.

В Белом доме отказались комментировать данную информацию. 

Теги
Белый дом, социальные сети, Дональд Трамп
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