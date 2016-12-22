Пентагон рассказал о перехвате ВВС Китая военного самолета США

Два самолета ВВС Китая «непрофессионально» перехватили береговой-патрульный самолет ВМС США P-3 Orion в небе на Южно-Китайским морем. Об этом заявил официальный представитель Пентагона капитан второго ранга Гэри Росс, передает CBS News.

По его словам, американский самолет находится в международной воздушном пространстве и мог беспрепятственно проводить операции. Росс отметил, что США рассмотрят данный инцидент и выразит обеспокоенность Китаю.



«Все операции проводятся в соответствии с международным правом и показывают, что США будут летать, плавать и приводить операции, где позволяет им делать это закон», — заявил Росс.



По данным источника Associated Press в Министерстве обороны США, один из истребителей Чэнду J-10 китайских ВВС летел в 200 ярдах (182,88 м.) впереди американского самолета и в 100 футах (30,48 м.) над ним, делая медленные повороты. Второй военный самолет КНР находился над правым крылом P-3 Orion в около 750 ярдах (685,8 м.), рассказал собеседник агентства.

Как отмечает Пентагон, это уже второй случай перехвата самолетами КНР американских ВВС. Похожий инцидент произошел 19 мая, когда китайские истребители приблизились к американскому самолету на расстояние примерно 150 футов (около 45 м), сообщал CNN. Как отмечал телеканал, один из истребителей КНР летел днищем вверх и находился на самолетом США. В Пентагоне заявили, что действия ВВС КНР «непрофессиональны из-за маневров китайских пилотов и скорости».