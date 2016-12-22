Лидеры G7 заявили о необходимости удвоить усилия по борьбе с терроризмом

Страны «Большой Семерки» (G7) призвали «вдвое» увеличить усилия по борьбу с террористом. Такое заявление лидеры G7 сделали в декларации, принятой во время саммита в сицилийском городе Таормина. Текст документа опубликован на официальном сайте саммита.
«Мы, лидеры «Большой семерки», приносим соболезнования семьям погибших в ужасном теракте в Манчестере. Мы решительно осуждаем терроризм в любых его формах и проявлениях. Жестокое нападение на Манчестере показало, что мы должны удвоить наши усилия и претворить наши обязательства (по борьбе с терроризмом — РБК) в жизнь», — говорится в тексте документа.
Среди мер по усиление борьбы первым пунктом в документе указано противодействие террористам в интернете. Использование Сети лидеры G7 назвали «мощным инструментом для террористических целей». В этой связи лидеры G7 призвали провайдеров интернета и СМИ «усилить свои действия» по противодействию террористическому контенту.
В заявлении также сказано, что необходимо «снижать риск», проводя отдельную работу с теми, кто возвращается в родные страны из зон военных конфликтов. «Мы используем своих специалистов и ресурсы, чтобы создать законные пути возвращения иностранных боевиков в свои страны», — отмечается, в том числе, в документе.
В документе также указано, что страны намерены принять меры для ограничения финансирования терроризма.
Лидеры G7 заявили, что продолжат играть «главную роль» в содействии борьбе с терроризмом, предпринимать действия по прекращению поставок оружия боевикам.
Саммит лидеров стран «Большой семерки», в которую входят США, Франция, Великобритания, Канада, Германия, Италия и Япония, проходил в Италии 26 и 267 мая.