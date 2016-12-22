Родителей задержанного за чтение стихов мальчика отпустили из ОВД

Задержанного за чтение стихов в центре Москвы мальчика и его родителей отпустили из ОВД. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».



По данным издания, на отца ребенка Илью Скваронски был составлен протокол по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию).



В отделение приехали адвокаты, а также председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, отмечает «ОВД-Информ». «Адвокаты пишут жалобы на действия полиции», — сказано в сообщении.

В пятницу, 27 мая, Скваронски рассказал «Медиазоне», что мальчика задержали, когда он читал «Гамлета» Уильяма Шекспира на улице Воздвиженка, в то время как его мать была в 20-25 метров от него. Отец ребенка пояснил, что его сын «занимается театральной деятельностью», а, читая стихи на улице, он борется «с комплексами».



В свою очередь в МВД рассказали РБК, что мальчик был задержан, потому что он находился на улице без сопровождающих. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой», а полицейским ребенок не мог сказать, где его родители. В МВД пояснили, что мальчика не задержали, а «подобрали», а его мать вызвали в полицию для разбирательства.