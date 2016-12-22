В Британии арестовали 44-летнего мужчину по делу о теракте в Манчестере

В Великобритании в городе Манчестер арестован 44-летний мужчина по подозрению в терроризме. Об этом сообщила полиция города в своем Twitter.

Как отмечается в сообщении, арест был произведен в рамках расследования теракта на «Манчестер-Арене», который был совершен в понедельник, 22 мая. Всего по данному делу были арестованы 11 человек, из которых двое были отпущены без предъявления обвинений. Девять человек остаются в полиции для допроса, отмечается в сообщении.

Теракт на «Манчестер Арене» был совершен после выступления американской певицы Арианы Гранде. В фойе взорвалась бомба, когда зрители шли к выходу. В результате погибли 22 человека, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Исполнителем теракта был 22-летний террорист-смертник Салман Абеди. Как сообщало Reuters, в Манчестер он приехал из Лондона на поезде. По данным источника NBC News в разведке США, террорист был связан с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена на территории России). По данным спецслужб, он приехал в Британию из Ливии. У него на родине после теракта были арестованы его отец и брат. Во время обысков в Манчестере полицейские нашли цех по изготовлению бомб.