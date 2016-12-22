Lockheed Martin опубликовала видео первого полета гражданского Hercules

Американская авиастроительная компания Lockheed Martin опубликовала видео первого полета прототипа гражданского самолета LM-100J, который построен на базе военно-транспортного C-130J Super Hercules. Видеозапись выложена на официальном канале YouTube компании.



В сообщении на сайте Lockheed Martin отмечается, что тестовый полет был совершен 25 мая в небе штатов Джорджия и Алабама. Теперь самолету нужно пройти окончательные тесты и получить сертификат Федерального управления гражданской авиации США о том, что он соответствует авиационным стандартам.

Как рассказал летчик-испытатель Уейн Робертс, который был за штурвалом нового самолета, LM-100J сыграет «весомую роль в коммерческой авиации и будет актуален десятилетиями». Он отметил, что также самолет может быть использован экстренными службами во время «стихийных бедствий, ядерных аварий, разливов нефти и во время тушения пожаров».

LM-100J является модифицированной версией грузового самолета L-100, который производила Lockheed Martin с 1964 по 1992 год. Новая модель является коммерческим многоцелевым грузовым самолетом, который способен «быстро и эффективно перевозить грузы». LM-100J способен перевозить валкие и крупные грузы на большие расстояния. Как и военно-транспортный C-130J Super Hercules, новый самолет может быть задействован в различных миссиях, как в ликвидации последствий стихийных бедствий, так и в качестве медицинского транспорта или самолета для перевозки VIP-персон.