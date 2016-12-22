Российской поп-группе «Иванушки International» запретили въезд на Украину. Об этом один из участников группы Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

«Искренне огорчены!» — заявил музыкант, отметив, что «с момента присоединения Крыма к России» коллектив не давал концертов ни в Крыму, ни на Украине.

Запрет, как предположил Григорьев-Аполлонов, мог быть связан с тем, что один из участников группы, Кирилл Андреев, ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею. «Это совершенно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные», — пояснил певец, отметив, что при въезде в страну музыкантов «Иванушек International» идентифицировали «как единое целое».

«Но мы же не сиамские близнецы», — заметил певец, добавив, что «Кирилл ездил [в Крым] по своей сольной личной программе». «О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал. Говорю как Андрей Григорьев-Аполлонов: я не давал концерт в Ялте! Все!» — заключил музыкант.

Решение украинских властей, по словам певца, «Иванушки International» намерены оспаривать. Однако Григорьев-Аполлонов также выразил надежду на то, что Киев сам его изменит.

Ранее, 5 мая, въезд на Украину был запрещен американскому актеру Стивену Сигалу. В ноябре прошлого года артист получил гражданство России. Прежде с подобными санкциями также сталкивались российский актер Кирилл Сафонов, певица Юлия Самойлова и другие деятели культуры.