Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен обжаловал арест

Защита бывшего владельца крупнейшего производителя гранитного щебня в Европе, компании «Павловскгранит» ​Сергея Пойманова обжаловала арест бизнесмена ​по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом RNS сообщил ​адвокат предпринимателя Дмитрий Фомичев.

«Решение об аресте Сергея Пойманова обжаловано в апелляционном порядке в Мосгорсуде», — заявил собеседник издания, пояснив, что в настоящий момент защита ожидает назначения заседания и решения суда. Это, по словам Фомичева, должно произойти в течение месяца.

При этом ранее адвокат, как напоминает RNS, заявлял, что Пойманов не является субъектом преступления, предусмотренного инкриминируемой ему ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Предприниматель, по информации защитника, на момент вменяемых ему нарушений не являлся должностным лицом компании «Павловскгранит-Инвест». Также, как добавлял Фомичев, «аресты по статье 201, как правило, не применяются».

Об аресте Пойманова стало известно 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов подозревают бизнесмена в «размытии» доли компании «Павловскгранит-Инвест» в уставном капитале кипрского офшора PNH Limited. Предприятие в 2011 году якобы умышленно потеряло контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб.

Затем, по версии следствия, Пойманов поручил гендиректору «Павловскгранит-Инвеста» заключить контракт с ООО «Росгранит» на продажу 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. В результате сделки оплата, как поясняли в СК, пришла не полностью. Таким образом, предприятие, по данным ведомства, лишилось имущества еще на сумму 170 млн руб., потеряв в итоге 930 млн руб. В 2012 году компания «Павловскгранит-Инвест» была признана банкротом.

Однако сам Пойманов придерживается другой версии произошедшего.​ По его данным, еще в 2008 году Сбербанк выдал ему кредит на 5,1 млрд руб. Эти деньги, как уточнял бизнесмен, были выделены ему на покупку доли партнера. Тогда Сбербанк оценил предприятие в 13,4 млрд руб., заказав данные у «НЭО Центра» — компании, вице-президентом которой являлся сын Германа Грефа Олег.

В 2009 году компания Пойманова, по информации предпринимателя, не смогла оплачивать долг. Сбербанк тогда, как сообщил Пойманов, предложил рефинансировать его по ставке 14,9%, продав при этом 51% «Павловскгранита» «Сбербанк капиталу» за 1 млн руб. Предприниматель не согласился, а Сбербанк потребовал погасить оставшуюся часть долга — 4,5 млрд руб. Позже, по версии Пойманова, все права требования задолженности были переданы в «Сбербанк капитал», а последний продал доли в «Павловскграните» на аукционе.



После этого Пойманов, по его данным, пытался судиться с «НЭО Центром», «Сбербанк капиталом» и Сбербанком в российских судах, однако в итоге переуступил свои права компании из штата Делавэр PPF Management. Последняя, в свою очередь, подала иск к Сбербанку на сумму $750 млн в суд Южного округа Нью-Йорка (среди ответчиков тогда также числился председатель правления кредитной организации Герман Греф).

Однако, как сообщал газете «Коммерсантъ» арбитражный управляющий «Павловскгранит-Инвеста» Кирилл Ноготков, который, по информации газеты, являлся инициатором расследования, PPF Management принадлежала Пойманову. Эта компания, как также уточнял Ноготков, была зарегистрирована за день до подачи иска.