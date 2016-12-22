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В Госдуме сочли действия Милонова на первомайском шествии недопустимыми
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20:42
В Госдуме сочли действия Милонова на первомайском шествии недопустимыми

Комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики указала депутату «Единой России» Виталию Милонову на недопустимое поведение, оскорбившее участников первомайского шествия в Санкт-Петербурге. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель комиссии Отари Аршба.

По его словам, поведение Милонова обсуждалось на заседании комиссии по просьбе заявителей. Просьба связана, по словам Аршбы, с «некими его оскорбительными заявлениями». Аршба рассказал, что представители комиссии уже вели частные разговоры с Милоновым. Он заявил, что депутата предупреждали о том, что его действия будут рассмотрены на комиссии.

1 мая 2017 года Виталий Милонов принял участие в первомайском шествии в Санкт-Петербурге. В одной из колонн были представители «Открытой России» и ЛГБТ-сообщества. Как сообщала «Фонтанка», Милонов решил войти в середину колонны и «попытаться донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь». После этого возникла потасовка. Сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. 
Теги
Санкт-Петербург, Виталий Милонов, Государственная Дума, Комиссия по этике
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