Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Бизнес
«Евродон» займется производством баранины 20:05 РФПИ решил купить долю в «Полюсе» вместе с китайской Fosun 16:59 «Система» отдаст производство вакцины от гепатита структуре «Ростеха» 12:19 От чипсов до мытья окон: на чем зарабатывали первые советские кооператоры 08:01 Управляющий «ЦентрОбуви» приступил к оспариванию сомнительных сделок 00:00 Бывший топ-менеджер производителя игры «Монополия» стал миллиардером Вчера, 23:53 «Газпром» подсчитал стоимость газопровода до Индии Вчера, 23:21 Банк Ротенберга решил купить у Тимченко долю в производителе воды Вчера, 21:08 АФК «Система» объяснила рост претензий «Роснефти» Вчера, 18:42 Минфин счел несправедливым доначисление акциза импортерам вина Вчера, 18:15 В Китае заподозрили в коррупции главу второго по величине добытчика угля Вчера, 17:59 Москва начала поиски разработчика программы реновации Вчера, 17:48 СМИ сообщили о призыве парламента Венесуэлы отменить сделку «Роснефти» Вчера, 16:05 Стройка 3D: Никита  Чен-юн-тай первым  в России напечатал дом Вчера, 15:33 Nissan отозвал в России 42 тыс. автомобилей Almera Вчера, 14:57 Бывшего руководителя НПО «Космос» нашли мертвым в Москве Вчера, 14:37 Экс-главу Внешпромбанка признали банкротом Вчера, 14:26 Мантуров заявил о сохранении брендов «МиГ» и «Сухой» в случае слияния Вчера, 14:04 ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже алмазного бизнеса за $1,45 млрд Вчера, 14:02 Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд руб. по просьбе бывшей жены Вчера, 13:51 Наггетсы поставщика «Макдоналдса» оказались опасными для здоровья Вчера, 13:09
Лента новостей 20:45 МСК
От Украины потребовали $325 млн на обеспечение по спору с Россией Финансы, 20:19 «Евродон» займется производством баранины Бизнес, 20:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 56,75 Продажа 56,85 EUR НАЛ. 63,50 63,50 МИД назвал высылку российских дипломатов из Эстонии «враждебной акцией» Политика, 19:53 Сноуден попросил отпустить обвиненного в призывах к терроризму математика Политика, 19:50 Четырех подозреваемых в подготовке теракта в Москве арестовали до июля Общество, 19:48 В Липецке из-за прорыва трубы на улице забил фонтан высотой с пятиэтажку Общество, 19:36 Лишившийся домена ɢoogle.com россиянин подал в суд на Ru-Center Технологии и медиа, 19:25 На юго-западе Москвы сгорел автобус Общество, 19:01 Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения» Общество, 18:59 Грамотные деньги: как образование превращает сбережения в инвестиции Олег Шибанов, Ольга Щербакова Мнение, 18:59 Луческу обвинил «Спартак» в нечестной победе в чемпионате России Спорт, 18:54 Володин раскритиковал правительство за дистанцирование от спорных законов Политика, 18:50 Госдума отклонила запрос о проверке премий в «Роснефти» и «Газпроме» Политика, 18:41 Неизвестный мужчина открыл стрельбу по детской площадке в Москве Общество, 18:37 Виталия Чуркина посмертно наградили орденом «Слава Осетии» Политика, 18:30 В Госдуме передумали вводить платный въезд в города России Общество, 18:24 На Украине прошли испытания новой ракеты Политика, 18:19 Путин поручил прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов Общество, 18:16 Ленин Морено призвал Ассанжа не вмешиваться в дела Эквадора Политика, 18:03 Производитель назвал сроки запуска серийного производства вертолета Ка-62 Технологии и медиа, 17:40 «Сколково» с подвохом: когда гранты играют для бизнеса роковую роль Свое дело, 17:38 МЧС предупредило москвичей об усилении ветра вечером в пятницу Общество, 17:35 Сергея Фурсенко назначили единоличным руководителем «Зенита» Спорт, 17:18 В центре Москвы открыли 33 бюста работы Зураба Церетели Общество, 17:11 Группа Kiss отменила концерт в Манчестере после теракта Общество, 17:11 Москалькова назвала преждевременным голосование граждан по реновации Общество, 17:09 Путин провел закрытые переговоры со спецпосланником главы Южной Кореи Политика, 17:06
«Евродон» займется производством баранины
Материалы по теме Компания «Евродон» уничтожит 160 тыс. индеек из-за птичьего гриппа Владелец «Евродона»: «Меня предупреждали, что по ту сторону люди опасные» Крупнейший производитель мяса обвинил конкурента в копировании упаковки Черкизовский мясоперерабатывающий завод объяснил визит полиции с обысками
20:05
«Евродон» займется производством баранины

Группа компаний (ГК) «Евродон» вложит 20 млрд руб. в производство баранины в Кашарском районе Ростовской области. Об этом в ходе пресс-конференции заявил основатель группы компаний Вадим Ванеев, передает ТАСС.

Как сообщил Ванеев, промышленное производство планируют запустить в 2018 году. По его словам, мощность нового предприятия составит 15 тыс. т мяса в год.

ГК «Евродон» снизит производство мяса индейки вдвое из-за птичьего гриппа, рассказал Ванеев газете «Коммерсантъ». «2016 год мы закончили с показателями 74,5 тыс. тонн. В этом году планировалось 150 тыс. тонн, но, видимо, будет около 60-70 тыс. тонн.», — заявил он. По словам Ванеева, в целях безопасности были уничтожены более 1 млн птиц, убытки компании составили около 2,5 млрд руб. Производство мяса индейки будет возобновлено в июле. Из-за птичьего гриппа компания отправила в вынужденный отпуск около 1700 человек из 4500 сотрудников.

Входящая в ГК «Евродон» компания «Донстар» запланировала построить пять площадок по производству мяса утки, сообщил РБК Юг исполнительный директор кампании Александр Сохинов. По его словам, после строительства площадок компания «выйдет на производство 80 тыс. т мяса утки в год». Сохинов рассказал, что инвестиции в проект составят 9–10 млрд руб. Также в планы компании входит строительство собственной железнодорожной ветки и элеватора.

По словам представителя компании, в 2016 году «Донстар» произвел 26 тыс. т мяса утки. За январь—май 2017 года компания произвела 12,3 тыс. т, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ГК «Евродон» — российский агропромышленный холдинг, основанный в 2003 году. Штаб-квартира холдинга находится в Ростове-на-Дону. Компания занимается производством и переработкой мясных продуктов. Дочерние компании холдинга — «Донстар», Торговый дом (ТД) Утолина, ТД «Индолина», «Мясной градус», «Мишель-Алко». 

Теги
Ростовская область, «Евродон», производство баранины
Другие материалы РБК
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку