«Евродон» займется производством баранины

Группа компаний (ГК) «Евродон» вложит 20 млрд руб. в производство баранины в Кашарском районе Ростовской области. Об этом в ходе пресс-конференции заявил основатель группы компаний Вадим Ванеев, передает ТАСС.

Как сообщил Ванеев, промышленное производство планируют запустить в 2018 году. По его словам, мощность нового предприятия составит 15 тыс. т мяса в год.

ГК «Евродон» снизит производство мяса индейки вдвое из-за птичьего гриппа, рассказал Ванеев газете «Коммерсантъ». «2016 год мы закончили с показателями 74,5 тыс. тонн. В этом году планировалось 150 тыс. тонн, но, видимо, будет около 60-70 тыс. тонн.», — заявил он. По словам Ванеева, в целях безопасности были уничтожены более 1 млн птиц, убытки компании составили около 2,5 млрд руб. Производство мяса индейки будет возобновлено в июле. Из-за птичьего гриппа компания отправила в вынужденный отпуск около 1700 человек из 4500 сотрудников.

Входящая в ГК «Евродон» компания «Донстар» запланировала построить пять площадок по производству мяса утки, сообщил РБК Юг исполнительный директор кампании Александр Сохинов. По его словам, после строительства площадок компания «выйдет на производство 80 тыс. т мяса утки в год». Сохинов рассказал, что инвестиции в проект составят 9–10 млрд руб. Также в планы компании входит строительство собственной железнодорожной ветки и элеватора.

По словам представителя компании, в 2016 году «Донстар» произвел 26 тыс. т мяса утки. За январь—май 2017 года компания произвела 12,3 тыс. т, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ГК «Евродон» — российский агропромышленный холдинг, основанный в 2003 году. Штаб-квартира холдинга находится в Ростове-на-Дону. Компания занимается производством и переработкой мясных продуктов. Дочерние компании холдинга — «Донстар», Торговый дом (ТД) Утолина, ТД «Индолина», «Мясной градус», «Мишель-Алко».