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Общество
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В Липецке из-за прорыва трубы на улице забил фонтан высотой с пятиэтажку
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19:36
В Липецке из-за прорыва трубы на улице забил фонтан высотой с пятиэтажку

На тротуаре в Липецке из-за прорыва трубопровода ​из-под асфальта забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. Об этом со ссылкой на информацию регионального главка МЧС и данные очевидцев сообщает агентство «Интерфакс».

Инцидент, как уточняет агентство, произошел в пешеходной зоне Проспекта Победы. Как пояснили «Интерфаксу» в МЧС, происшествие было связано с проведением гидравлических испытаний.

«Произошел рост давления воды при проведении опрессовки», — уточнили в пресс-службе, добавив, что из-за этого «произошел прорыв». В настоящее время он, по словам спасателей, уже ликвидирован. «Никакой угрозы он не несет», — сообщили в министерстве, отметив, что в данный момент ликвидацией последствий прорыва трубы занимаются коммунальные службы.

Видеозапись с места происшествия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пользователь под именем Павел Александрович. Н​а кадрах заметно, что высота вырывающегося из-под асфальта ​столба воды сравнима с высотой пятиэтажного дома.

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Теги
Липецк, труба, гидравлические испытания
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