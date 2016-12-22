В Липецке из-за прорыва трубы на улице забил фонтан высотой с пятиэтажку

Четырех подозреваемых в подготовке теракта в Москве арестовали до июля

На юго-западе Москвы сгорел автобус

Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения»

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по детской площадке в Москве

В Госдуме передумали вводить платный въезд в города России

Путин поручил прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра вечером в пятницу

В центре Москвы открыли 33 бюста работы Зураба Церетели

Группа Kiss отменила концерт в Манчестере после теракта

Москалькова назвала преждевременным голосование граждан по реновации

Теплоход «Валерий Брюсов» отбуксируют от Крымской набережной 27 мая

На западе Украины в церкви Московского патриархата устроили погром

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Глава МЧС отчитал чиновников в затопленном Ставрополье за «белые рубашки»

В Египте при атаке террористов погибли более 25 христианских паломников

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В Египте при атаке на автобус с христианами погибли 23 человека

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«Диссернет» не пустили на заседание президиума ВАК