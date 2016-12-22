В Липецке из-за прорыва трубы на улице забил фонтан высотой с пятиэтажку

На тротуаре в Липецке из-за прорыва трубопровода из-под асфальта забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. Об этом со ссылкой на информацию регионального главка МЧС и данные очевидцев сообщает агентство «Интерфакс».
Инцидент, как уточняет агентство, произошел в пешеходной зоне Проспекта Победы. Как пояснили «Интерфаксу» в МЧС, происшествие было связано с проведением гидравлических испытаний.
«Произошел рост давления воды при проведении опрессовки», — уточнили в пресс-службе, добавив, что из-за этого «произошел прорыв». В настоящее время он, по словам спасателей, уже ликвидирован. «Никакой угрозы он не несет», — сообщили в министерстве, отметив, что в данный момент ликвидацией последствий прорыва трубы занимаются коммунальные службы.
Видеозапись с места происшествия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пользователь под именем Павел Александрович. На кадрах заметно, что высота вырывающегося из-под асфальта столба воды сравнима с высотой пятиэтажного дома.