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Политика
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На Украине прошли испытания новой ракеты
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18:19
На Украине прошли испытания новой ракеты

В Одесской области прошли успешные испытания новой украинской ракеты. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

«Только что состоялись успешные испытания новейшей украинской ракеты. Это — наш общий успех!» — написал он. Порошенко отметил, что все комплектующие ракеты были произведены на Украине. За испытаниями ракеты вместе с президентом наблюдали министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь службы национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Президент также выступил за скорейшие поставки ракеты в армию Украины.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе президента Украины, для производства ракеты были задействованы более десяти оборонных предприятий страны. Ракета предназначена для поражения целей разного класса.

В апреле 2017 года украинские военные произвели испытательные пуски ракет. Тогда впервые команды на их запуск были отданы с мобильного командного пункта главного ситуационного центра Украины. Тип запущенных ракет не уточнялся. 

Теги
Украина, ракетные испытания, новая ракета
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