МЧС предупредило москвичей об усилении ветра вечером в пятницу

В Москве 26 мая ожидается усиление ветра, дождь и гроза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Согласно сообщению ведомства, «в течение дня и вечера 26 мая местами в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами 12-17 м/с».

В МЧС жителей столицы предупредили, что непогода может привести к повреждению линий электропередач и рекламных конструкций, падению деревьев, заторах на дорогах.

В Москве 25 мая МЧС также прогнозировали дождь и грозу с порывами ветра до 12-17 м/с. Как сообщали ТАСС в Гидрометцентре России, из-за грозы в Москве выпало более 20% месячной нормы осадков.