Президент Владимир Путин провел закрытые переговоры со спецпосланником главы Южной Кореи. Об этом журналистам, как передает корреспондент РБК, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Встреча, по его данным, состоялась в среду, 24 мая. Спецпосланник, как уточнил помощник российского лидера, передал Путину послание от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Остальных подробностей состоявшихся переговоров Ушаков не привел, отметив однако, что характер дискуссии был позитивным. В ходе нее, как отметил помощник главы России, «плотно» обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, в частности, Россия дала свою оценку действиям Северной Кореи.

«Наша позиция заключается в том, что нужно использовать все возможные политико-дипломатические методы работы с северокорейским руководством, но и не только с ним, но и с другими странами, которые активничают вокруг этой темы», — пояснил Ушаков.

Новое южнокорейское руководство, как также отметил помощник Путина, занимает по ситуации вокруг ядерной проблемы КНДР более «взвешенную позицию», нежели администрация ушедшей в отставку экс-главы республики Пак Кын Хе.

«Мы активно занимаемся кризисом на Корейском полуострове», — добавил Ушаков, заметив, что это происходит в том числе «в плотном контакте с китайской стороной». «Сейчас будем еще более активно работать с новым корейским руководством, которое более взвешенную позицию занимает, чем предыдущая администрация», — заключил он, заметив однако, что Россия скептически относится к санкциям в отношении Пхеньяна.

«Санкции против кого? Против руководства Северной Кореи или против народа? Я не понимаю», — заявил он, уточнив, что предпочел бы воздержаться от комментариев по этому вопросу.

Ранее, 14 мая, Северная Корея произвела очередные ракетные испытания. В Пхеньяне позже заявили, что ракета относилась к типу Hwasong-12. Дальность полета ракеты, по данным северокорейских военных, составила 787 км. По информации источников CNN, она упала в 96,5 км от Владивостока.