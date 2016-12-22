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Путин провел закрытые переговоры со спецпосланником главы Южной Кореи
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17:06
Путин провел закрытые переговоры со спецпосланником главы Южной Кореи

Президент Владимир Путин провел закрытые переговоры со спецпосланником главы Южной Кореи. Об этом журналистам, как передает корреспондент РБК, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Встреча, по его данным, состоялась в среду, 24 мая. Спецпосланник, как уточнил помощник российского лидера, передал Путину послание от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Остальных подробностей состоявшихся переговоров Ушаков не привел, отметив однако, что характер дискуссии был позитивным. В ходе нее, как отметил помощник главы России, «плотно» обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, в частности, Россия дала свою оценку действиям Северной Кореи.

«Наша позиция заключается в том, что нужно использовать все возможные политико-дипломатические методы работы с северокорейским руководством, но и не только с ним, но и с другими странами, которые активничают вокруг этой темы», — пояснил Ушаков.

Новое южнокорейское руководство, как также отметил помощник Путина, занимает по ситуации вокруг ядерной проблемы КНДР более «взвешенную позицию», нежели администрация ушедшей в отставку экс-главы республики Пак Кын Хе.

«Мы активно занимаемся кризисом на Корейском полуострове», — добавил Ушаков, заметив, что это происходит в том числе «в плотном контакте с китайской стороной». «Сейчас будем еще более активно работать с новым корейским руководством, которое более взвешенную позицию занимает, чем предыдущая администрация», — заключил он, заметив однако, что Россия скептически относится к санкциям в отношении Пхеньяна.

«Санкции против кого? Против руководства Северной Кореи или против народа? Я не понимаю», — заявил он, уточнив, что предпочел бы воздержаться от комментариев по этому вопросу.

Ранее, 14 мая, Северная Корея произвела очередные ракетные испытания. В Пхеньяне позже заявили, что ракета относилась к типу Hwasong-12. Дальность полета ракеты, по данным северокорейских военных, составила 787 км. По информации источников CNN, она упала в 96,5 км от Владивостока. 

Теги
Владимир Путин, переговоры, Южная Корея
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