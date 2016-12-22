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Политика
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МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии
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16:47
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии

Москва ответит на высылку двух российских дипломатов из Эстонии. Об этом сообщили РБК в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что высылка российских дипломатов — «это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа».

В пятницу, 26 мая, стало известно, что власти Эстонии предписали двум российским дипломатам покинуть страну. Соответствующая нота была вручена генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву. Источники издания Delfi предположили, что это решение может быть связано с подозрениями в причастности к шпионажу или иной «несанкционированной деятельности».

В декабре 2016 года власти США признали персонами нон грата 35 российских дипломатов. В Госдепе заявили, что это решение было принято в ответ на «вмешательство России в выборы в США», а также за «систематическое преследование» американских дипломатов за рубежом. 

Теги
Эстония, высылка, дипломаты
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