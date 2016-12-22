Теплоход «Валерий Брюсов» отбуксируют от Крымской набережной 27 мая. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в транспортном комплексе Москвы. По словам собеседника агентства, таким образом будет исполнено решение суда.

Ранее транспортная прокуратура потребовала убрать судно с Крымской набережной. По данным прокуратуры, собственник теплохода «Валерий Брюсов», ОАО «Московский туристический флот», нарушил п. 2 ч. 1 ст. 11 Водного кодекса. Замоскворецкий суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал собственника судна выплатить штраф в 50 тыс. руб., а гендиректора ОАО — штраф в 10 тыс. руб.

Владелец расположенной на теплоходе студии модной одежды WhiteCrow Антон Маетный сообщил РБК, что корабль с Крымской набережной убирают власти столицы. По его словам, арендаторы должны были покинуть помещения корабля до 13 мая.

По словам владелицы студии NIM DESIGN Инны Севастьяновой, арендующей помещение на теплоходе, на собрании арендаторов им объявили, что им предстоит искать новые офисы. Основатель дизайн-студии The Bakery Design Studio Анна Хмелевская, также арендующая помещения на теплоходе, в беседе с РБК назвала разговоры о переезде «слухами».